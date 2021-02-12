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Вечернее ДТП в Керчи. Водителя BMW зажало в машине

Вечернее ДТП в Керчи. Водителя BMW зажало в машине

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 12:27 12.02.2021

Накануне вечером (в 22:22) в службу спасения поступило сообщение о том, что в Керчи, на ул. Маршала Еременко произошло ДТП. Предположительно есть пострадавшие, необходима помощь спасателей.

К месту происшествия было направлено отделение 15 пожарно-спасательной части 3 пожарно-спасательного отряда Федеральной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Республике Крым, экипаж ГИБДД, карета скорой медицинской помощи. По прибытию на место происшествия установлено, что водитель автомобиля «BMW-3» не справился с управлением, в результате чего совершил столкновение с препятствием (стена здания) и оказался зажат в автомобиле, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

Спасателями с помощью гидравлического инструмента проведены мероприятия по деблокированию мужчины из автомобиля. Также была обеспечена пожарная безопасность аварийного участка. Пострадавший был передан сотрудникам скорой медицинской помощи и доставлен в Керченскую городскую больницу.

Вечернее ДТП в Керчи. Водителя BMW зажало в машине

Фото: ГУ МЧС России по РК.

Вечернее ДТП в Керчи. Водителя BMW зажало в машине

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