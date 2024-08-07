Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | ДТП в Крыму | Вечернее ДТП в крымском селе – столкнулись два мопеда. Погиб человек
актуально в республике
Вечернее в крымском селе – столкнулись два мопеда. Погиб человек
Фото: ГИБДД

Вечернее ДТП в крымском селе – столкнулись два мопеда. Погиб человек

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 14:04 07.08.2024

Сотрудники Госавтоинспекции Красногвардейского района устанавливают обстоятельства смертельного ДТП, случившегося вечером (в 19:34) в крымском селе Мускатное. Там, на улице Гагарина столкнулись два мопеда.

Водитель, 1972 года рождения, управляя мопедом «Дельта», по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с мопедом «Альфа» под управлением несовершеннолетнего, 2008 года рождения, оба участника ДТП не имели права управления транспортными средствами.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мопеда «Дельта» смертельно травмирован, несовершеннолетний водитель мопеда «Альфа» пострадал и доставлен в медицинское учреждение, – сообщили в ГИБДД.

Полиция проводит проверку.

Просмотры: 18

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: ДТП в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
ДТП в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.