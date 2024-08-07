Вечернее ДТП в крымском селе – столкнулись два мопеда. Погиб человек

Сотрудники Госавтоинспекции Красногвардейского района устанавливают обстоятельства смертельного ДТП, случившегося вечером (в 19:34) в крымском селе Мускатное. Там, на улице Гагарина столкнулись два мопеда.

Водитель, 1972 года рождения, управляя мопедом «Дельта», по неизвестным причинам выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с мопедом «Альфа» под управлением несовершеннолетнего, 2008 года рождения, оба участника ДТП не имели права управления транспортными средствами.

В результате дорожно-транспортного происшествия водитель мопеда «Дельта» смертельно травмирован, несовершеннолетний водитель мопеда «Альфа» пострадал и доставлен в медицинское учреждение, – сообщили в ГИБДД.