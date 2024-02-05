Вечернее ДТП в Нижнегорском районе: автоледи не справилась с управлением

Полиция устанавливает все обстоятельства ДТП в Нижнегорском районе, в котором пострадала несовершеннолетняя. Авария случилась накануне вечером (в 18:45).

Водитель автомобиля «Renault Symbol», женщина, 1990 года рождения, двигаясь по автодороге «Азовское – Нижнегорский», вблизи села Разливы, по неустановленным причинам допустила съезд транспортного средства вправо с последующим опрокидыванием. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала несовершеннолетний пассажир, которая находилась на заднем сиденье автомобиля, пристегнутая ремнем безопасности. Девочка, 2011 года рождения была доставлена в медицинское учреждение, — сообщили в МВД по РК.