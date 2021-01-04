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Вечернее ДТП в Перевальном, под Симферополем. Погиб подросток

Вечернее ДТП в Перевальном, под Симферополем. Погиб подросток

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:45 04.01.2021

Накануне вечером (около 18 часов) на Ялтинской трассе, в Перевальном (Симферопольский район) произошло ДТП, в котором погиб молодой человек – водитель мопеда.

Вечернее ДТП в Перевальном, под Симферополем. Погиб подросток

Официальной информации от ГИБДД по этой аварии нет. Судя по опубликованным в соцсетях кадрах видео последствий ДТП, на перекрестке произошло столкновение байка с легковым автомобилем. От удара машина изменила траекторию пути и снесла ограждение, водитель мопеда – подросток получил серьезные повреждения. К сожалению, 15-летний парень скончался в карете «Скорой помощи». Правоохранители проводят проверку, родственники погибшего школьника ищут записи видеорегистраторв момента аварии. Подробнее – в группе ВК Авто/мотоклуб. Водители Алушты.

Вечернее ДТП в Перевальном, под Симферополем. Погиб подросток

Скриншоты видео последствий ДТП ВК, Автопартнер Крым и ВК, Авто/мотоклуб. Водители Алушты.

Вечернее ДТП в Перевальном, под Симферополем. Погиб подросток

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