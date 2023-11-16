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Вечернее в поселке Коктебель: водитель «Приоры» не справился с управлением

Вечернее ДТП в поселке Коктебель: водитель «Приоры» не справился с управлением

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 12:37 16.11.2023

Вчера в 22:25 на пульт оперативного дежурного чрезвычайного ведомства поступил сигнал о ДТП в пгт. Коктебель. К месту аварии выдвинулись сотрудники поселковой пожарной части, специалисты Феодосийского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС», медики «Скорой помощи», инспекторы ДПС.

По прибытии стало известно, что водитель легкового автомобиля «LADA Priora» не справился с управлением и допустил съезд с дорожного полотна в кювет, столкнувшись с деревом. Сотрудники чрезвычайного ведомства оказали содействие медработникам в транспортировке водителя авто к карете скорой помощи. Также они провели весь комплекс необходимых мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на месте дорожно-транспортного происшествия, — сообщили в МЧС РК.

Водитель госпитализирован.

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Вечернее ДТП в поселке Коктебель: водитель «Приоры» не справился с управлением

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