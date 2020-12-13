Вечернее ДТП в Сакском районе: водителя пришлось вытаскивать из искореженного авто

Накануне вечером (в 22:50) в службу спасения поступило сообщение о том, что в Сакском районе произошло ДТП, в котором есть пострадавший.
На автодороге «Саки – Ивановка» водитель автомобиля «Ford Fokus» не справился с управлением, в результате чего произошло опрокидывание автомобиля в кювет. В результате происшествия водитель оказался зажат, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.
Спасателями с помощью гидравлического оборудования проведены мероприятия по деблокации мужчины и обеспечению пожарной безопасности. Пострадавший передан сотрудникам скорой медицинской помощи.
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