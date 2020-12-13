Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | ДТП в Крыму | Вечернее ДТП в Сакском районе: водителя пришлось вытаскивать из искореженного авто

crimeapress_news

Вечернее ДТП в Сакском районе: водителя пришлось вытаскивать из искореженного авто
Фото: ГУ МЧС России по РК

Вечернее ДТП в Сакском районе: водителя пришлось вытаскивать из искореженного авто

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 21:00 13.12.2020

Накануне вечером (в 22:50) в службу спасения поступило сообщение о том, что в Сакском районе произошло ДТП, в котором есть пострадавший.

На автодороге «Саки – Ивановка» водитель автомобиля «Ford Fokus» не справился с управлением, в результате чего произошло опрокидывание автомобиля в кювет. В результате происшествия водитель оказался зажат, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

Спасателями с помощью гидравлического оборудования проведены мероприятия по деблокации мужчины и обеспечению пожарной безопасности. Пострадавший передан сотрудникам скорой медицинской помощи.

Вечернее ДТП в Сакском районе: водителя пришлось вытаскивать из искореженного авто

Комментарии для сайта Cackle


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.