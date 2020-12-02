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Вечернее ДТП в Симферополе: автоледи «дала газу»

Вечернее ДТП в Симферополе: автоледи «дала газу»

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 13:25 02.12.2020

Накануне вечером (около 23:00) в Симферополе, на ул. Киевской произошло ДТП с участием трех автомобилей. В районе автовокзала автоледи за рулем автомобиля «Mercedes» не справилась с управлением и допустила столкновение с двумя машинами.

Водитель «Mercedes E200» ехала по улице Киевской, со стороны Куйбышевского кольца в сторону гостиницы «Москва». В районе дома №30 она врезалась в стоявший у обочины автомобиль «Great Wall», после чего отлетела в ехавший в попутном направлении «Chevrolet Lacetti», — рассказали в ГИБДД.

Очевидцы говорят, что скорость «Мерседеса» была явно выше положенных в городе 60 км/ч. На месте аварии работали все оперативные службы. Виновница ДТП получила незначительные травмы, а вот водителю «Лачетти» понадобилась «Скорая помощь». По факту этого ДТП полиция проводит проверку.

Вечернее ДТП в Симферополе: автоледи «дала газу»

Фото: Александр Деменков, ВК, Автопартнер Крым.

Вечернее ДТП в Симферополе: автоледи «дала газу»

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