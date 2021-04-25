Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Вечернее ДТП в Симферополе: один человек погиб, еще трое — госпитализированы

crimeapress_news

реклама в крыму
Вечернее ДТП в Симферополе: один человек погиб, еще трое – госпитализированы

Вечернее ДТП в Симферополе: один человек погиб, еще трое — госпитализированы

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 12:12 25.04.2021

Накануне поздно вечером в Симферополе произошло ДТП, в котором пострадало 4 человека, к сожалению, один из пострадавших получил травмы несовместимые с жизнью. Авария произошла в 23 часа на автодороге «Западный обход Симферополя», в районе поворота на микрорайон Маршала Жукова. Лоб в лоб столкнулись «Лада Калина» и «Hyundai Solaris».

Вечернее ДТП в Симферополе: один человек погиб, еще трое – госпитализированы

Водитель автомобиля «ЛАДА Калина» получил травмы, несовместимые с жизнью, пассажиры автомобиля «Hyundai Solaris» оказались зажаты. Спасателями с помощью гидравлического инструмента проведены мероприятия по деблокации пострадавших и погибшего. Также была обеспечена пожарная безопасность аварийного участка, — рассказали в ГУ МЧС России по РК.

Вечернее ДТП в Симферополе: один человек погиб, еще трое – госпитализированы

Пострадавшие с тяжелыми травмами госпитализированы в 6-ю горбольницу Симферополя.

Полиция проводит проверку. Предварительно известно, что по неизвестным причинам водитель отечественного авто допустил выезд на встречную полосу, где и произошло столкновение.

Вечернее ДТП в Симферополе: один человек погиб, еще трое – госпитализированы

Фото: ГУ МЧС России по РК.

Вечернее ДТП в Симферополе: один человек погиб, еще трое - госпитализированы

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.