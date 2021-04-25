Вечернее ДТП в Симферополе: один человек погиб, еще трое — госпитализированы

Накануне поздно вечером в Симферополе произошло ДТП, в котором пострадало 4 человека, к сожалению, один из пострадавших получил травмы несовместимые с жизнью. Авария произошла в 23 часа на автодороге «Западный обход Симферополя», в районе поворота на микрорайон Маршала Жукова. Лоб в лоб столкнулись «Лада Калина» и «Hyundai Solaris».
Водитель автомобиля «ЛАДА Калина» получил травмы, несовместимые с жизнью, пассажиры автомобиля «Hyundai Solaris» оказались зажаты. Спасателями с помощью гидравлического инструмента проведены мероприятия по деблокации пострадавших и погибшего. Также была обеспечена пожарная безопасность аварийного участка, — рассказали в ГУ МЧС России по РК.
Пострадавшие с тяжелыми травмами госпитализированы в 6-ю горбольницу Симферополя.
Полиция проводит проверку. Предварительно известно, что по неизвестным причинам водитель отечественного авто допустил выезд на встречную полосу, где и произошло столкновение.
Фото: ГУ МЧС России по РК.
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