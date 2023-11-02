Вечернее ДТП в Симферополе: под колесами «ГАЗели» погиб пешеход

Полиция устанавливает обстоятельства смертельного ДТП в Симферополе, случившегося накануне вечером.

1 ноября, в 20:17 водитель автомобиля «ГАЗ 2752», двигаясь в г. Симферополе по ул. Буденного, со стороны ул. Лебедева в направлении проспекта Победы, вблизи д. 28, допустил наезд на пешехода, 1966 года рождения, который переходил проезжую часть в зоне видимости нерегулируемого пешеходного перехода. После чего автомобиль «ГАЗ 2752» совершил наезд на припаркованный автомобиль Volkswagen Passat, который принадлежит жителю Симферополя, 1987 года рождения. В результате ДТП пешеход получил травмы, несовместимые с жизнью, — сообщили в МВД по РК.