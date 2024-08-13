Вечернее ДТП в Симферополе: подросток попал под колеса автомобиля

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства ДТП в Симферополе, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход. Наезд случился накануне вечером (в 20:00) на улице Киевской крымской столицы.

Водитель, 1960 года рождения, управляя автомобилем «Тойота Платц», двигаясь по ул. Киевской со стороны ул. Толстого в направлении ул. Кечкеметской допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, 2008 года рождения, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте, слева направо по ходу движения автомобиля в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода.В результате дорожно-транспортного происшествия несовершеннолетний получил телесные повреждения и был доставлен в медицинское учреждение, – сообщили в ГИБДД.