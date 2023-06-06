Вечернее ДТП в Симферополе: погиб водитель мотоцикла

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в Симферополе. Трагедия случилась сегодня вечером (в 19:10) в Каменском массиве.

28-летний водитель, управляя мотоциклом «Suzuki», двигаясь в направлении ул. Озимой не справился с управлением и допустил наезд на впереди идущий автомобиль «Chevrolet Lacetti», после чего выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с автомобилем «Лада Гранта». В результате ДТП водитель мотоцикла «Suzuki» смертельно травмирован, — сообщили в МВД по РК.