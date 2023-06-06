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Вечернее ДТП в Симферополе: погиб водитель мотоцикла

Вечернее ДТП в Симферополе: погиб водитель мотоцикла

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 21:15 06.06.2023

Полиция проводит проверку по факту смертельного ДТП в Симферополе. Трагедия случилась сегодня вечером (в 19:10) в Каменском массиве.

28-летний водитель, управляя мотоциклом «Suzuki», двигаясь в направлении ул. Озимой не справился с управлением и допустил наезд на впереди идущий автомобиль «Chevrolet Lacetti», после чего выехал на встречную полосу движения и допустил столкновение с автомобилем «Лада Гранта».  В результате ДТП водитель мотоцикла «Suzuki» смертельно травмирован, — сообщили в МВД по РК.

Вечернее ДТП в Симферополе: погиб водитель мотоцикла

По факту дорожно-транспортного происшествия продолжаются проверочные мероприятия.

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Вечернее ДТП в Симферополе: погиб водитель мотоцикла

Фото: МВД по РК.

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