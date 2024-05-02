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Вечернее в Симферополе: пострадал «экипаж» мотоцикла
Фото: ГИБДД

Вечернее ДТП в Симферополе: пострадал «экипаж» мотоцикла

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 12:57 02.05.2024

Полиция проводит проверку по факту ДТП в Симферополе, в котором пострадали два человека. Авария случилась вечером 1 мая в «старом городе», возле дома №9 на ул. Студенческой.

1 мая, в 21:10 водитель, 1985 года рождения, управляя автомобилем «Peugeot», двигаясь по ул. Студенческой со стороны пер. Телевизионный при повороте налево на ул. Курчатова не уступил дорогу и допустил столкновение с мотоциклом «Racer RC300CS» под управлением гражданина 2005 года рождения, который двигался во встречном направлении. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир мотоцикла получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение, — сообщили в ГИБДД.

На месте дорожно-транспортного происшествия работали сотрудники Госавтоинспекции г. Симферополя. Обстоятельства выясняются.

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