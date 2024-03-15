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Вечернее в Симферополе: пострадал ребенок – пассажир троллейбуса

Вечернее ДТП в Симферополе: пострадал ребенок – пассажир троллейбуса

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 13:41 15.03.2024

Накануне вечером, в 21:30  в Симферополе, на кольце ул. Киевской произошло ДТП с участием троллейбуса.

Водитель, 1994 г.р., управляя т. с. «БМВ», двигаясь по перекрёстку с круговым движением по ул. Киевская, со стороны ул. Потемкинская, при повороте на пр. Победы со второй полосы допустила столкновение с транспортным средством «Тролза»,  двигающимся по круговому движению в крайней правой полосе. В результате дорожно-транспортного пострадал несовершеннолетний пассажир троллейбуса 2007 г.р., — сообщили в МВД по РК.

Вечернее ДТП в Симферополе: пострадал ребенок – пассажир троллейбуса

Проводится проверка, обстоятельства ДТП выясняют госавтоинспекторы и сотрудники прокуратуры.

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Вечернее ДТП в Симферополе: пострадал ребенок – пассажир троллейбуса

Фото: МВД по РК.

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