Вечернее ДТП в Симферополе: пострадал ребенок – пассажир троллейбуса

Накануне вечером, в 21:30 в Симферополе, на кольце ул. Киевской произошло ДТП с участием троллейбуса.

Водитель, 1994 г.р., управляя т. с. «БМВ», двигаясь по перекрёстку с круговым движением по ул. Киевская, со стороны ул. Потемкинская, при повороте на пр. Победы со второй полосы допустила столкновение с транспортным средством «Тролза», двигающимся по круговому движению в крайней правой полосе. В результате дорожно-транспортного пострадал несовершеннолетний пассажир троллейбуса 2007 г.р., — сообщили в МВД по РК.