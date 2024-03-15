Вечернее ДТП в Симферополе: пострадал ребенок – пассажир троллейбуса

Накануне вечером, в 21:30 в Симферополе, на кольце ул. Киевской произошло ДТП с участием троллейбуса.
Водитель, 1994 г.р., управляя т. с. «БМВ», двигаясь по перекрёстку с круговым движением по ул. Киевская, со стороны ул. Потемкинская, при повороте на пр. Победы со второй полосы допустила столкновение с транспортным средством «Тролза», двигающимся по круговому движению в крайней правой полосе. В результате дорожно-транспортного пострадал несовершеннолетний пассажир троллейбуса 2007 г.р., — сообщили в МВД по РК.
Проводится проверка, обстоятельства ДТП выясняют госавтоинспекторы и сотрудники прокуратуры.
Фото: МВД по РК.
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С тегами: ДТП в Крыму