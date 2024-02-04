Вечернее ДТП в Симферополе – пострадала 13-летняя девочка-пешеход

Полиция устанавливает обстоятельства ДТП в Симферополе, в котором пострадал несовершеннолетний пешеход. По информации ГИБДД, наезд произошел накануне вечером, в 21:48 на улице Русской.
Водитель, 2004 г.р., управляя «Форд ЭкоСпорт», двигаясь со стороны ул. Гавена в направлении Д.Ульянова допустила наезд на несовершеннолетнего пешехода, 2010 г.р., которая переходила проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу справа налево по ходу движения автомобиля. В результате ДТП несовершеннолетняя девочка получила телесные повреждения и была доставлена в больницу, — сообщили в МВД по РК.
По факту ДТП проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.
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