Вечернее ДТП в Симферополе: пострадала подросток-пешеход

Накануне вечером (в 20:10) в Симферополе произошло ДТП, в котором пострадала несовершеннолетняя девочка.

Водитель автомобиля «Шевроле Клан», 1997 г.р., двигаясь по ул. Лермонтова со стороны пр-та Победа — в направлении ул. Куйбышева, допустил наезд на несовершеннолетнего пешехода, 2003 г.р. Подросток переходила проезжую часть дороги слева направо по ходу движения транспортного средства, по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате аварии пешеход получила травмы в виде ушиба правой голени, — рассказали в ГИБДД.

По факту ДТП полицией проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.