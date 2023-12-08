Вечернее ДТП в Симферополе: столкнулись полицейская машина и «Приора»

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП в Симферополе с участием служебного автомобиля полиции. По информации ГИБДД, авария произошла накануне вечером (около 22:00) на перекрестке проспекта Кирова и улицы Самокиша.

Водитель транспортного средства «Lada Priora», двигаясь по улице Самокиша от улицы Пушкина — в направлении улицы Севастопольской, на регулируемом перекрестке проспект Кирова и улица Самокиша допустил столкновение с транспортным средством полиции «УАЗ Патриот». В результате ДТП пострадали водитель «Lada Priora», а также водитель и пассажир «УАЗ Патриот» — сотрудники полиции, — сообщили в МВД по РК.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.