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Вечернее в Симферополе: столкнулись полицейская машина и «Приора»

Вечернее ДТП в Симферополе: столкнулись полицейская машина и «Приора»

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 12:16 08.12.2023

Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП в Симферополе с участием служебного автомобиля полиции. По информации ГИБДД, авария произошла накануне вечером (около 22:00) на перекрестке проспекта Кирова и улицы Самокиша.

Вечернее ДТП в Симферополе: столкнулись полицейская машина и «Приора»

Водитель транспортного средства «Lada Priora», двигаясь по улице Самокиша от улицы Пушкина — в направлении улицы Севастопольской, на регулируемом перекрестке проспект Кирова и улица Самокиша допустил столкновение с транспортным средством полиции «УАЗ Патриот». В результате ДТП пострадали водитель «Lada Priora», а также водитель и пассажир «УАЗ Патриот» — сотрудники полиции, — сообщили в МВД по РК.

Вечернее ДТП в Симферополе: столкнулись полицейская машина и «Приора»

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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Вечернее ДТП в Симферополе: столкнулись полицейская машина и «Приора»

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