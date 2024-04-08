Вечернее ДТП в Симферополе: водитель «Мерседеса» не справился с управлением

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП в Симферополе, случившегося поздно вечером (в 22:41) 6 апреля.

Водитель автомобиля «Мерседес-Бенц», двигаясь в Симферополе, по ул. Евпаторийское шоссе, со стороны с. Мирное в направлении ул. Ракетной не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, допустил выезд за пределы проезжей части влево с последующим наездом на препятствие (домовладение) и опрокидыванием. Пострадавший водитель автомобиля «Мерседес-Бенц» был доставлен в медицинское учреждение, — сообщили в МВД по РК.