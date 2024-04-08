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Вечернее в Симферополе: водитель «Мерседеса» не справился с управлением

Вечернее ДТП в Симферополе: водитель «Мерседеса» не справился с управлением

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 13:04 08.04.2024

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП в Симферополе, случившегося поздно вечером (в 22:41) 6 апреля.

Вечернее ДТП в Симферополе: водитель «Мерседеса» не справился с управлением

Водитель автомобиля «Мерседес-Бенц», двигаясь в Симферополе, по ул. Евпаторийское шоссе, со стороны с. Мирное в направлении ул. Ракетной не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, допустил выезд за пределы проезжей части влево с последующим наездом на препятствие (домовладение) и опрокидыванием. Пострадавший водитель автомобиля «Мерседес-Бенц» был доставлен в медицинское учреждение, — сообщили в МВД по РК.

Вечернее ДТП в Симферополе: водитель «Мерседеса» не справился с управлением

На месте ДТП работали сотрудники Госавтоинспекции, проводится проверка, все обстоятельства произошедшего выясняются.

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Вечернее ДТП в Симферополе: водитель «Мерседеса» не справился с управлением

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