Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | ДТП в Крыму | Вечернее ДТП в Симферопольском районе: двое пострадавших

crimeapress_news

Вечернее ДТП в Симферопольском районе: двое пострадавших

Вечернее ДТП в Симферопольском районе: двое пострадавших

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 12:06 23.01.2020

Накануне вечером (в 20:05) на трассе «Симферополь – Джанкой» произошло ДТП, в котором пострадали два человека. В ГИБДД уточнили: авария произошла в Симферопольском районе, близ пгт. Аграрное.

Водитель, 1961 г.р., управляя автомобилем «Мерседес», двигаясь со стороны Симферополя в направлении Джанкоя, при перестроении не уступил дорогу автомобилю «OPEL VIVARO» под управлением гражданина, 1992 г.р., который двигался в попутном направлении без изменения направления движения, в результате чего совершил столкновение, — рассказали в ГИБДД.

В результате ДТП пострадали два человека — пассажиры автомобиля «OPEL VIVARO». Им была оказана медицинская помощь. По факту ДТП полицией проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.

Вечернее ДТП в Симферопольском районе: двое пострадавших

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.