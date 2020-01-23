Вечернее ДТП в Симферопольском районе: двое пострадавших

Накануне вечером (в 20:05) на трассе «Симферополь – Джанкой» произошло ДТП, в котором пострадали два человека. В ГИБДД уточнили: авария произошла в Симферопольском районе, близ пгт. Аграрное.

Водитель, 1961 г.р., управляя автомобилем «Мерседес», двигаясь со стороны Симферополя в направлении Джанкоя, при перестроении не уступил дорогу автомобилю «OPEL VIVARO» под управлением гражданина, 1992 г.р., который двигался в попутном направлении без изменения направления движения, в результате чего совершил столкновение, — рассказали в ГИБДД.

В результате ДТП пострадали два человека — пассажиры автомобиля «OPEL VIVARO». Им была оказана медицинская помощь. По факту ДТП полицией проводится проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.