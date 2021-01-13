Вечернее ДТП в Советском районе: «Ford» врезался в дерево

Накануне вечером (в 18 часов) в службу спасения поступило сообщение о том, что в Советском районе, между селами Краснофлотское и Марково произошло ДТП, необходима помощь в деблокации пострадавшего. К месту происшествия были направлено отделение отдельного поста пгт. Советский Главного управления МЧС России по Республике Крым, экипаж ГИБДД и бригада «Скорой помощи».

По прибытии установлено, что водитель легкового автомобиля «Ford» не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с деревом. Спасателями, с помощью гидравлического инструмента, проведены мероприятия по деблокации. Также была обеспечена пожарная безопасность аварийного участка. В результате ДТП пострадал 1 человек, — рассказали в ГУ МЧС России по РК.

Спасатели напоминают всем жителям и гостям полуострова о необходимости строго соблюдать правила ПДД и быть крайне внимательными во время движения.