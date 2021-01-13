Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | ДТП в Крыму | Вечернее ДТП в Советском районе: «Ford» врезался в дерево

crimeapress_news

реклама в крыму
Вечернее ДТП в Советском районе: «Ford» врезался в дерево
Фото: ГУ МЧС России по РК

Вечернее ДТП в Советском районе: «Ford» врезался в дерево

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 13:44 13.01.2021

Накануне вечером (в 18 часов) в службу спасения поступило сообщение о том, что в Советском районе, между селами Краснофлотское и Марково произошло ДТП, необходима помощь в деблокации пострадавшего. К месту происшествия были направлено отделение отдельного поста пгт. Советский Главного управления МЧС России по Республике Крым, экипаж ГИБДД и бригада «Скорой помощи».

По прибытии установлено, что водитель легкового автомобиля «Ford» не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение с деревом. Спасателями, с помощью гидравлического инструмента, проведены мероприятия по деблокации. Также была обеспечена пожарная безопасность аварийного участка. В результате ДТП пострадал 1 человек, — рассказали в ГУ МЧС России по РК.

Спасатели напоминают всем жителям и гостям полуострова о необходимости строго соблюдать правила ПДД и быть крайне внимательными во время движения.

Вечернее ДТП в Советском районе: «Ford» врезался в дерево

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.