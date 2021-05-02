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Вечернее происшествие близ Форосской церкви

Вечернее происшествие близ Форосской церкви

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 13:46 02.05.2021

Молодой человек застрял на скале.

Накануне вечером (в 19.49) в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе пгт. Форос, около церкви Воскресения Христова молодой человек застрял на скале и самостоятельно спуститься не может. По прибытию на место вызова, спасатели действительно обнаружили пострадавшего… на отвесной скале.

Работу по эвакуации туриста осложняли труднопроходимость участка и темное время суток. С помощью альпинистского снаряжения молодого человека доставили в безопасное место. В медицинской помощи спасенный молодой человек не нуждался, — отметили в ГУ МЧС России по РК.

Вечернее происшествие близ Форосской церкви

Всего от МЧС к спасательным работам привлечено 7 человек личного состава и 2 единицы техники.

Вечернее происшествие близ Форосской церкви

Фото: ГУ МЧС России по РК и МЧС РК.

Вечернее происшествие близ Форосской церкви

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