Вечернее происшествие близ Форосской церкви

Молодой человек застрял на скале.

Накануне вечером (в 19.49) в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе пгт. Форос, около церкви Воскресения Христова молодой человек застрял на скале и самостоятельно спуститься не может. По прибытию на место вызова, спасатели действительно обнаружили пострадавшего… на отвесной скале.

Работу по эвакуации туриста осложняли труднопроходимость участка и темное время суток. С помощью альпинистского снаряжения молодого человека доставили в безопасное место. В медицинской помощи спасенный молодой человек не нуждался, — отметили в ГУ МЧС России по РК.

Всего от МЧС к спасательным работам привлечено 7 человек личного состава и 2 единицы техники.

Фото: ГУ МЧС России по РК и МЧС РК.