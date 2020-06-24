Вечернее происшествие на диком пляже в Севастополе. Подростки сорвались со скалы

Двое подростков сорвались со скалы в районе дикого пляжа у бухты Омега в Севастополе. Об этом сообщает пресс-служба городского Центра гражданской защиты. Инцидент произошел вечером, примерно, в 20:55.

Двое подростков сорвались со скального обрыва и не могли самостоятельно выбраться, – рассказали спасатели.

В пресс-службе уточнили, что подростки упали не в море, а на камни. Один из ребят получил травму, ему была оказана первая помощь до приезда «Скорой помощи» – наложена шина на руку. Ребёнок передан медикам.