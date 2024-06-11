Вечернее происшествие на Долгоруковской яйле. На помощь пострадавшему пришел «КРЫМ-СПАС»

Вчера, в 18:42 в чрезвычайное ведомство поступила информация о том, что на Долгоруковской яйле (Симферопольский район) травмировался мужчина. Самостоятельно передвигаться не может, требуется помощь спасателей в его эвакуации из горно-лесной местности. В предположительный район местонахождения пострадавшего выехали 4 спасателя дежурной смены Симферопольского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС».

Мужчину обнаружили в районе горы Дедов Курень. Как выяснилось, он, катаясь в горах на мотоцикле, допустил опрокидывание транспортного средства, в результате чего упал и травмировал ногу. Спасатели оказали ему первую помощь и на служебном автомобиле эвакуировали к трассе, в районе села Ивановка, где передали родственникам.