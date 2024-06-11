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Вечернее происшествие на Долгоруковской яйле. На помощь пострадавшему пришел «КРЫМ-СПАС»
Фото: КРЫМ-СПАС

Вечернее происшествие на Долгоруковской яйле. На помощь пострадавшему пришел «КРЫМ-СПАС»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 12:25 11.06.2024

Вчера, в 18:42 в чрезвычайное ведомство поступила информация о том, что на Долгоруковской яйле (Симферопольский район) травмировался мужчина. Самостоятельно передвигаться не может, требуется помощь спасателей в его эвакуации из горно-лесной местности. В предположительный район местонахождения пострадавшего выехали 4 спасателя дежурной смены Симферопольского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС».

Мужчину обнаружили в районе горы Дедов Курень. Как выяснилось, он, катаясь в горах на мотоцикле,  допустил опрокидывание транспортного средства, в результате чего упал и травмировал ногу.  Спасатели оказали ему первую помощь и на служебном автомобиле эвакуировали к трассе, в районе села Ивановка, где передали родственникам.

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