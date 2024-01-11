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Вечернее происшествие в Евпатории — мужчина упал в траншею глубиной около 6 метров

Вечернее происшествие в Евпатории — мужчина упал в траншею глубиной около 6 метров

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 12:24 11.01.2024

Вчера в 21:20 в службу спасения поступила информация о том, что в Евпатории мужчина упал в траншею глубиной около 6 метров, необходима помощь спасателей.

По сигналу выехала дежурная смена Евпаторийского аварийно-спасательного отряда ГКУ РК «КРЫМ-СПАС». На месте сотрудники МЧС Крыма при помощи трехколенной лестницы подняли пострадавшего из траншеи и передали медработникам, — сообщили в МЧС РК.

Пострадавший госпитализирован. Почему траншея оказалась неогороженной – вопрос к коммунальщикам и правоохранителям.

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