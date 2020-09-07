Вечернее «тройное» ДТП в Симферополе: серьезно пострадал водитель «Соляриса»

В субботу вечером (в 22:05) в Симферополе, на ул. Севастопольской (в районе парка Шевченко) произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате серьезно пострадал один человек.

Водитель, 2001 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем «Hyundai Solaris», после этого автомобиль «Hyundai» столкнулся с другим автомобилем ВАЗ, который двигался сзади. В результате ДТП водитель «Hyundai Solaris» получил телесные повреждения, доставлен в больницу, — отметили в ГИБДД.

По факту ДТП проводится проверка.