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Вечернее «тройное» ДТП в Симферополе: серьезно пострадал водитель «Соляриса»
Фото: Регион 82 | Симферополь

Вечернее «тройное» ДТП в Симферополе: серьезно пострадал водитель «Соляриса»

Опубликовал: CrimeaPRESS в ДТП в Крыму 12:56 07.09.2020

В субботу вечером (в 22:05) в Симферополе, на ул. Севастопольской (в районе парка Шевченко) произошло ДТП с участием трех автомобилей. В результате серьезно пострадал один человек.

Водитель, 2001 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с движущимся во встречном направлении автомобилем «Hyundai Solaris», после этого автомобиль «Hyundai» столкнулся с другим автомобилем ВАЗ, который двигался сзади. В результате ДТП водитель «Hyundai Solaris» получил телесные повреждения, доставлен в больницу, — отметили в ГИБДД.

По факту ДТП проводится проверка.

Вечернее «тройное» ДТП в Симферополе: серьезно пострадал водитель «Соляриса»

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