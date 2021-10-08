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Вечерние пожары в Ленинском и Симферопольском районах
Фото: МЧС РК

Вечерние пожары в Ленинском и Симферопольском районах

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 20:50 08.10.2021

Вчера, в 21:14, в службу спасения поступило сообщение о том, что в городе Щёлкино (в Ленинском районе) горит дом, есть угроза распространения огня.

Личный состав ПЧ Щёлкино ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» провел боевое развертывание и приступил к ликвидации огня. Кроме того, в ходе разведки крымскими огнеборцами был спасен человек. Так, с помощью специализированной маски для защиты органов дыхания, огнеборцы эвакуировали из сильно задымленного помещения мужчину. Спасенный гражданин в медицинской помощи не нуждался, — сообщили в МЧС РК.

В результате пожара, площадь которого составила 40 кв. метров, жертв нет. Спасателям понадобилась 20 минут, чтобы полностью провести эвакуационные мероприятий и ликвидировать открытое горение.

В тот же день, в 23:36, на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о том, что в селе Укромное Симферопольского района, на улице Молодежной произошёл пожар. По прибытии огнеборцы обнаружили, что горит гараж и расположенная над ним мансарда, есть угроза распространения огня на жилой дом.

Специалисты ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» провели боевое развертывание, проложили рукавные линии и приступили к ликвидации огня. В течении 7 минут специалисты МЧС Крыма локализовали пламя, не дав ему распространится на рядом стоящий жилой дом. В итоге через 30 минут сотрудники ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» полностью ликвидировали возгорание. Площадь составила 80 кв. метров, — рассказали в МВД по РК.

По информации ЦУКС ГУ МЧС России по РК, за прошедшие сутки в Крыму за прошедшие сутки ликвидировано 12 пожаров, из них 2 в жилом секторе, 2 в не жилом, а также 7 возгораний сухой растительности и мусора и 1 автомобиль.

Вечерние пожары в Ленинском и Симферопольском районах

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