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Вечерний пожар в Алуште – загорелся 12-этажный дом
Фото: ГУ МЧС России по РК

Вечерний пожар в Алуште – загорелся 12-этажный дом

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 12:08 12.07.2021

В воскресенье вечером (в 20.57) в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о возгорании и сильном задымлении шахты электрокабеля с 7-го по 12-й этаж в 12-тиэтажном жилом доме в Алуште, на ул. Октябрьской. Незамедлительно к месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения МЧС России по Республике Крым. Отделением газодымозащитной службы проведена разведка помещений, в ходе которой, была проведена эвакуация 5 человек из опасной зоны. Пожар был локализован в 21:33, а полностью потушен в 22:18.

По информации ЦУКС ГУ МЧС России по РК, за прошедшие сутки в Крыму было ликвидировано 9 пожаров, из них 5 в жилом секторе, а также 4 возгорания сухой растительности и мусора. С начала года в Крыму ликвидировано 1 175 пожаров.

Вечерний пожар в Алуште – загорелся 12-этажный дом

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