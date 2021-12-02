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Вечерний пожар в алуштинском селе Виноградное тушили два часа

Вечерний пожар в алуштинском селе Виноградное тушили два часа

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 13:54 02.12.2021

Крымские огнеборцы ликвидировали пожар в селе Виноградное (городской округ Алушта).

Вчера, в 19:56, на пульт оперативного дежурного поступило сообщение о том, что в селе Виноградное по улице Лесная произошел пожар. К месту происшествия незамедлительно выдвинулась дежурная смена ПЧ Малый Маяк, а также сотрудники ГУ МЧС России по РК, — рассказали в чрезвычайном ведомстве.

По прибытии пожарных было установлено, что горит мансарда двухэтажного частного жилого дома.

Вечерний пожар в алуштинском селе Виноградное тушили два часа

Огнеборцы провели боевое развертывание, проложили рукавные линии и приступили к ликвидации огня. В результате, пожар был локализован и ликвидирован в течение 2 часов. Значительное время заняла проливка конструкций сгоревшего помещения для недопущения повторного возгорания, — сообщили в МЧС РК.

К сожалению, кровля и второй этаж дома были уничтожено огнем практически полностью. Площадь огня составила 100 кв. метров. Пострадавших нет. Причины ЧП выясняют эксперты.

Вечерний пожар в алуштинском селе Виноградное тушили два часа

Сводка МЧС о пожарах в Крыму за минувшие сутки — ЗДЕСЬ.

Вечерний пожар в алуштинском селе Виноградное тушили два часа

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