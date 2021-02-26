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Вечерний пожар в Бахчисарайском районе: едва не взорвался кислородный баллон

Вечерний пожар в Бахчисарайском районе: едва не взорвался кислородный баллон

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 20:36 26.02.2021

Накануне вечером (в 18:11) в службу спасения поступило сообщение о пожаре в Бахчисарайском районе.

В селе Голубинка загорелась кровля одноэтажного жилого дома и гаража. Существовала угроза дальнейшего распространения огня на соседние строения. Мало того, в  гараже огнеборцы обнаружили кислородный баллон и две канистры с топливом, и вынесли их в безопасное место, тем самым предотвратив угрозу взрыва.

Обнаружив очаг, пожарные проложили рукавные линии и приступили к ликвидации огня. В течение 3 часов пожар был локализован и ликвидирован. Благодаря оперативной и слаженной работе огнеборцев удалось не допустить дальнейшего распространения огня. В результате пожара огнем уничтожена кровля. Площадь составила 120 кв.м. Пострадавших нет. Причины устанавливают эксперты, — сообщили в МЧС РК.

Всего за прошедшие сутки в Крыму потушено 3 пожара.

Вечерний пожар в Бахчисарайском районе: едва не взорвался кислородный баллон

Фото: МЧС РК.

Вечерний пожар в Бахчисарайском районе: едва не взорвался кислородный баллон

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