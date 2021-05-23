Вечерний пожар в центре Симферополя. Из огня спасена женщина

В субботу поздно вечером (в 22:38) в службу спасения поступило сообщение о пожаре в центре Симферополя. Огонь охватил многоквартирный одноэтажный дом на улице Пушкина.

По прибытию установлено, что произошло горение личных вещей внутри частного жилого домовладения, которое сопровождалось сильным задымлением. Газодымозащитной службой оперативно проведена разведка всех помещений, в ходе которой была обнаружена женщина, 1943 года рождения, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

Благодаря профессиональным и решительным действиям спасателей женщина была выведена в безопасное место и передана сотрудникам скорой медицинской помощи.

В 23:13 пожар был ликвидирован на площади 4 кв. метров. Причину возгорания устанавливают эксперты.