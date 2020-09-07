Вечерний пожар в Джанкойском районе: спасены два человека

Накануне вечером (в 22:15) в МЧС поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме по ул. Нефтяников в селе Днепровка (в Джанкойском районе).

К месту происшествия оперативно были направлены силы и средства 26 пожарно-спасательной части (г. Джанкой) 6 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым, сотрудники «Райбытсервис», бригада скорой медицинской помощи. По прибытию к месту вызова сотрудниками МЧС России была проведена разведка помещений, в ходе которой были обнаружены пострадавшие. Мужчину и женщину вывели из зоны задымления. Пострадавшие от госпитализации отказались, — сообщили в ГУ МЧС по РК.

В 22:52 пожар был ликвидирован на площади 20 кв. метров. Его причина устанавливается.