Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | МЧС Крыма | Вечерний пожар в Джанкойском районе: спасены два человека

crimeapress_news

Вечерний пожар в Джанкойском районе: спасены два человека
Фото: ГУ МЧС по РК

Вечерний пожар в Джанкойском районе: спасены два человека

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 12:28 07.09.2020

Накануне вечером (в 22:15) в МЧС поступило сообщение о возгорании в частном жилом доме по ул. Нефтяников в селе Днепровка (в Джанкойском районе).

К месту происшествия оперативно были направлены силы и средства 26 пожарно-спасательной части (г. Джанкой) 6 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым, сотрудники «Райбытсервис», бригада скорой медицинской помощи. По прибытию к месту вызова сотрудниками МЧС России была проведена разведка помещений, в ходе которой были обнаружены пострадавшие. Мужчину и женщину вывели из зоны задымления. Пострадавшие от госпитализации отказались, — сообщили в ГУ МЧС по РК.

В 22:52 пожар был ликвидирован на площади 20 кв. метров. Его причина устанавливается.

Вечерний пожар в Джанкойском районе: спасены два человека

Комментарии для сайта Cackle

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.