Вечерний пожар в Ялте. Без крова временно остались 17 человек

Накануне вечером (в 20:44) в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре в многоквартирном жилом доме, расположенном в Ялте, на ул. Кривошты.

Незамедлительно по повышенному рангу к месту происшествия были направлены пожарно-спасательные подразделения Главного управления МЧС России по Республике Крым. В ходе разведки было установлено, что очаг возгорания находится в технической надстройке на крыше пятиэтажного жилого дома. Горели личные вещи и мебель. Для ликвидации пожара были привлечены дополнительные силы, на месте организована работа штаба пожаротушения. Благодаря оперативным и слаженным действиям сотрудников МЧС России удалось не допустить распространение огня на пятый этаж жилого дома, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

Возгорание было локализовано в 23:40. Полностью пожар потушили лишь к двум часам ночи. Эвакуировано 17 человек, в том числе один ребенок. К счастью, пострадавших нет. По уточненным данным, площадь возгорания составила тысячу кв. метров. Всего для ликвидации пожара привлечена силы и средства от РСЧС: 78 человек и 27 единиц техники, в том числе от МЧС России 61 человек и 20 единиц техники.

На ночь эвакуированных погорельцев разместили в пансионате им. Чехова. Городские власти намерены выплатить людям компенсации.

В 9:30 проводим заседание комиссии по ЧС. В 10:00 встречаемся с жителями дома на стадионе. Будем проводить обследование пострадавших квартир, тут же на месте оформлять все заявления на выплату материальной помощи пострадавшим. Днем будем решать, что делать дальше, оценив масштаб бедствия. Бедные люди, то потоп, теперь пожар. Всем сил и терпения! Вместе справимся с любыми сложностями, — отметила глава администрации Ялты Янина Павленко.

Дому необходим ремонт – нужно полностью переложить крышу. Ситуация на контроле Главы РК Сергея Аксёнова.

Со своей стороны проверку всех обстоятельств происшествия проводит прокуратура.

По предварительным данным, причиной возгорания является замыкание электропроводки, расположенной в технической надстройке, — сообщили в надзорном ведомстве. — В ходе организованной проверки будет дана правовая оценка действиям ответственных должностных лиц, в том числе на предмет соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности.

Также прокуратура поставила на контроль соблюдение прав граждан, чье имущество пострадало, а также жилищных прав лиц, проживающих в многоквартирном доме.

Фото: ГУ МЧС России по РК и администрация Ялты.