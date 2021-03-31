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Вечерний пожар в Ялте: сгорел дом, без крова остались 11 человек
Фото: ГУ МЧС России по РК

Вечерний пожар в Ялте: сгорел дом, без крова остались 11 человек

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 11:51 31.03.2021

Накануне вечером (в 20:07) в службу спасения поступило сообщение о возгорании в Ялте двухэтажного частного жилого дома по ул. Нижне-Слободская.

Незамедлительно к месту пожара по повышенному рангу были направлены 3 отделения 2 пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым. Через 10 минут к месту происшествия прибыли пожарно-спасательные подразделения. По прибытию наблюдалось возгорание двухэтажного частного домовладения и прилегающих к нему построек. Имелась угроза распространения огня на соседние домовладения, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

Дом, практически, весь был деревянным, горел интенсивно. Важно было не допустить распространения огня на соседние здания. В 21:21 пожар был локализован на площади 150 кв. метров. К 23 часам пожар был потушен. Жертв и пострадавших нет. Причину возгорания установят эксперты.

Всего в ликвидации последствий пожара были задействованы от единой территориальной подсистемы РСЧС 36 человек личного состава и 9 единиц техники, в том числе от МЧС России: 22 человека личного состава и 4 единиц техники, — уточнили в ГУ МЧС России по РК.

Вечерний пожар в Ялте: сгорел дом, без крова остались 11 человек

Фото: группа в Facebook Ялта — любовь моя

В итоге дом №5 по ул. Нижне-Слободская сгорел и восстановлению не подлежит. Без крова остались 11 человек, из них двое детей 1,5 и 4 года. Люди были размещены до утра в соседних домах, у родных и знакомых.

Сегодня перевозим три семьи из девяти человек в спортивно-оздоровительный комплекс «Смена». Двое жителей отказались от заселения. Готовим комиссию по чрезвычайным ситуациям, – рассказала глава администрации Ялты Янина Павленко.

Неофициально сообщается, что возможной причиной пожара стало распространение огня от поминальной свечи. Янина Павленко косвенно подтвердила:

Конечно, страшное стечение обстоятельств. В одной из квартир проживала семья, которая вчера похоронила своего сына – в расцвете сил попал в ДТП.

На месте работают сотрудники ялтинского Департамента социальной политики администрации и ялтинского центра социальных служб для семьи, детей и молодежи. Ведется работа по сбору информации о том, какая помощь требуется людям. Организован сбор вещей для погорельцев.

Вечерний пожар в Ялте: сгорел дом, без крова остались 11 человек

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