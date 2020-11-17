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Вечерний пожар в Сакском районе и еще 8 пожаров понедельника
Фото: ГУ МЧС России по РК

Вечерний пожар в Сакском районе и еще 8 пожаров понедельника

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 12:03 17.11.2020

Накануне вечером (в 19:38) в службу спасения поступило сообщение о возгорании частного домовладения расположенного в селе Шишкино (в Сакском районе).

К месту происшествия оперативно было направленно 2 отделения 22 и 23 пожарно-спасательных частей Главного управления МЧС России по Республике Крым. По прибытию сотрудниками МЧС России установлено, что горит кровля частного домовладения. При проведении разведки спасателями в помещении дома был обнаружен газовый баллон, который был вынесен в безопасное место, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

В 21:12 пожар ликвидирован на площади 80 кв. метров. Пострадавших нет. Причину пожара установят эксперты.

За прошедшие сутки в Республике Крым было ликвидировано 9 пожаров, из них 5 в жилом секторе, 1 в нежилом, 1 возгорание автомобиля, а также 2 пожара, связанных с возгоранием сухой растительности и мусора.

По данным ЦУКС ГУ МЧС России по РК, всего, с начала года ликвидирован 3590 пожар, из них 2377 — пожары, связанные с возгоранием сухой растительности и мусора.

Вечерний пожар в Сакском районе и еще 8 пожаров понедельника

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