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Вечерний пожар в Щелкино
Фото: МЧС РК

Вечерний пожар в Щелкино

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 20:07 08.07.2020

Накануне вечером (в 21:06) в службу спасения поступило сообщение о задымлении в квартире, расположенной в пятиэтажном многоквартирном жилом доме в г. Щелкино (Ленинский район Крыма).

Как отметил министр ЧС РК Сергей Шахов, по прибытии сотрудники пожарной охраны выяснили, что на балконе в квартире на третьем этаже произошло тление матраса, оперативно выполнив боевое развертывание, огнеборцы приступили к ликвидации огня.

Пожар, площадь которого составила 2 кв.метра. был полностью ликвидирован в течение 10 минут. Пострадавших при данном происшествии нет. Причину возгорания выяснят эксперты.

Вечерний пожар в Щелкино

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