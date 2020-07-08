Вечерний пожар в Щелкино

Накануне вечером (в 21:06) в службу спасения поступило сообщение о задымлении в квартире, расположенной в пятиэтажном многоквартирном жилом доме в г. Щелкино (Ленинский район Крыма).

Как отметил министр ЧС РК Сергей Шахов, по прибытии сотрудники пожарной охраны выяснили, что на балконе в квартире на третьем этаже произошло тление матраса, оперативно выполнив боевое развертывание, огнеборцы приступили к ликвидации огня.

Пожар, площадь которого составила 2 кв.метра. был полностью ликвидирован в течение 10 минут. Пострадавших при данном происшествии нет. Причину возгорания выяснят эксперты.