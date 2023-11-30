Вечерний пожар в алуштинском поселке Партенит. Огонь тушили больше двух часов

Вчера, в 20:18 на пульт оперативного дежурного поступил сигнал о пожаре в пгт. Партенит (ГО Алушта). Здесь загорелось неэксплуатируемое строение, также огнем были охвачены автомобиль «ГАЗель» и мопед.

Огнеборцы провели разведку и, обнаружив 5 газовых баллонов и 2 кислородных баллона, эвакуировали их в безопасное место и приступили к тушению огня. В течение 2 часов возгорание было полностью локализовано и ликвидировано. Площадь его составила 100 квадратных метров. В результате пожара огнем были полностью уничтожены неэксплуатируемое строение, автомобиль и мопед, — сообщили в МЧС РК.

Пострадавших нет. Причины пожара устанавливают эксперты.