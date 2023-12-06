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Вечерний пожар в Бахчисарайском районе – горел жилой дом

Вечерний пожар в Бахчисарайском районе – горел жилой дом

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 13:01 06.12.2023

Вчера, в 20:19 в МЧС поступил сигнал о пожаре в пгт. Куйбышево (в Бахчисарайском районе). На территории частного домовладения горела кровля жилого дома.

Пожар был локализован и ликвидирован в течение 2,5 часов. Много времени занял разбор и проливка конструкций. Площадь составила 120 квадратных метров. В результате происшествия кровля была уничтожена огнём практически полностью, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Пострадавших нет. Причины пожара выясняют экспертами.

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Вечерний пожар в Бахчисарайском районе – горел жилой дом

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