Вечерний пожар в Бахчисарайском районе – горел жилой дом

Вчера, в 20:19 в МЧС поступил сигнал о пожаре в пгт. Куйбышево (в Бахчисарайском районе). На территории частного домовладения горела кровля жилого дома.
Пожар был локализован и ликвидирован в течение 2,5 часов. Много времени занял разбор и проливка конструкций. Площадь составила 120 квадратных метров. В результате происшествия кровля была уничтожена огнём практически полностью, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.
Пострадавших нет. Причины пожара выясняют экспертами.
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