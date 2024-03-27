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Вечерний пожар в крымском поселке Советский. Загорелся частный дом

Вечерний пожар в крымском поселке Советский. Загорелся частный дом

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 13:09 27.03.2024

Накануне вечером, в 19:05 на пульт оперативного дежурного поступил сигнал о пожаре в пгт. Советский (Советский район). По прибытии выяснилось, что горит комната в одноэтажном жилом доме.

Огнеборцы проложили рукавные линии и в течение 2 часов 50 минут возгорание было полностью локализовано и ликвидировано. Значительную часть времени заняли проливка и разбор тлеющих конструкций. Площадь его составила 50 кв. метров, — сообщили в МЧС РК.

Пострадавших нет. Причины пожара устанавливают эксперты.

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