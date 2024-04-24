Вечерний пожар в крымском селе Мысовое

Вчера вечером, в 20:36 в чрезвычайное ведомство поступила информация о пожаре в с. Мысовое Ленинского района.

По прибытии стало известно, что на территории частного домовладения горит хозяйственная постройка. Огнеборцы оперативно провели боевое развертывание и подали воду на тушение пламени. В течение часа пожар был ликвидирован на площади 12 кв. метров. Около 30 минут заняли работы по разбору и проливке тлеющих конструкций, — сообщили в МЧС РК.

Пострадавших на этом пожаре нет. Причина вечернего происшествия выясняется.