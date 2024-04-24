Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | МЧС Крыма | Вечерний пожар в крымском селе Мысовое
актуально в республике
Вечерний пожар в крымском селе Мысовое
Фото: МЧС РК

Вечерний пожар в крымском селе Мысовое

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 13:39 24.04.2024

Вчера вечером,  в 20:36 в чрезвычайное ведомство поступила информация о пожаре в с. Мысовое Ленинского района.

По прибытии стало известно, что на территории частного домовладения горит хозяйственная постройка. Огнеборцы оперативно провели боевое развертывание и подали воду на тушение пламени. В течение часа пожар был ликвидирован на площади 12 кв. метров. Около 30 минут заняли работы по разбору и проливке тлеющих конструкций, — сообщили в МЧС РК.

Пострадавших на этом пожаре нет. Причина вечернего происшествия выясняется.

Просмотры: 11

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: МЧС России в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
МЧС России в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.