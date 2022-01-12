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Вечерний пожар в Севастополе: загорелся частный дом в садовом товариществе
Фото: ВК

Вечерний пожар в Севастополе: загорелся частный дом в садовом товариществе

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 22:11 12.01.2022

Сегодня вечером (в 18:24) в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по г. Севастополю от очевидцев поступило сообщение, что в СТ «Химик-2» (Гагаринский район) горит крыша двухэтажного жилого дома.

По указанному адресу выдвинулись силы МЧС России: два отделения 1-й пожарно-спасательной части и одно отделение 6-й пожарно-спасательной части.  По прибытии информация подтвердилась. На тушение подано 2 ствола «Б», работает 1 звено ГЗДС. По первичной информации площадь пожара составляет 60 квадратных метров, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Погибших, пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.

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