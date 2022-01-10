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Вечерний пожар в Судаке. Погибла женщина
Иллюстрация: sudak.rk.gov.ru

Вечерний пожар в Судаке. Погибла женщина

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 20:19 10.01.2022

Накануне вечером (в 20:30) в Судаке на ул. Гора Фирейная загорелся частный одноэтажный дом. Как информирует отдел надзорной деятельности по г. Судаку, на место вызова были направлены два отделения 21-й пожарно-спасательной части, добровольная пожарная команда «Коммунхоза», оповещены скорая медицинская помощь, полиция, «Крымгаз», РЭС, администрация.

Площадь пожара составила 80 кв. метров. В ходе тушения пожара обнаружен труп женщины,- уточнили ы чрезвычайном ведомстве.

В причинах и обстоятельствах трагедии разбираются эксперты и правоохранители.

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