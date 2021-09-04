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Вечерняя спасательная операция на феодосийском побережье
Фото: МЧС

Вечерняя спасательная операция на феодосийском побережье

Опубликовал: CrimeaPRESS в МЧС Крыма 19:47 04.09.2021

Вечером 3 сентября (в 21:16) в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что на пути из Тихой бухты в сторону феодосийского поселка Орджоникидзе заблудилась группа туристов. Люди попали на опасный горный участок с сыпучим грунтом.

Центром управления в кризисных ситуациях было организовано незамедлительное реагирование части горной поисково-спасательной Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым. Спасателями были проведены мероприятия по обнаружению, спуску пострадавших с помощью альпинистского снаряжения и выводу в безопасное место. Спасенные в медицинской помощи не нуждались, — отметили в ГУ МЧС России по РК.

В ходе проведения поисково-спасательных работ спасено 5 человек.

Вечерняя спасательная операция на феодосийском побережье

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