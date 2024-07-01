Вечерняя ракетная атака ВСУ. На северо-востоке Крыма сбито восемь ракет

Накануне вечером враг пытался нанести удар по Крыму. Можно только предположить, что именно было целью «импортных» ракет «Storm Shadow»: то ли Крымский мост, то ли Керченская паромная переправа и портовая инфраструктура, то ли определенные мирные, промышленные или военные объекты и воинские части… В любом случае, ракеты сбиты. В Минобороны РФ этот факт осветили кратко и без конкретики:

Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито: восемь крылатых ракет «Storm Shadow» производства Великобритании…

Это как раз про работу ПВО в Крыму. Справились, отбились.

Подробности черпаем в проверенных Телеграм-каналах:

ВСУ запустили по полуострову новую партию ракет. Особенностью атаки стало разнообразие географии целей ВСУ: сообщали о работе ПВО у завода «Титан» на севере Крыма, ракету сбили в районе Ленино-Щёлкино на Керченском полуострове, поступала информация о готовности нашей ПВО в Феодосии и Керчи. Как обычно в таких ситуациях, прекращалось движение по Крымскому мосту, – комментирует канал «Два майора».

Вот еще «информация к размышлению»:

Крым. Докладывает (https://t.me/dva_majors/46467) @treugolniklpr: Сбито всего ракет: ▪ Скадовский район, Перекоп от 3-х обманки.

▪ Генический район от 2-х обманки.

▪ Раздольненский район скорее всего у обманки закончилось топливо, при обнаружении, немедленно сообщить 112.

▪ Керчь от 4-х Штормов и 2 обманки.

▪ Ленинский район 1 Шторм

▪ Мелитопольский район 1-2 С200 или обманки.

▪ Район подлёта к Феодосии 1 Шторм. Количество примерное. Могли не учесть 1-2 единицы.

Обратите внимание на т.н. «обманки». Это раньше ВСУ запускали ракеты-пустышки исключительно для «разрядки» наших сил ПВО. Сейчас такую «обманку», уверяют специалисты, также начиняют взрывчаткой – до 50 кг. Хочешь-не хочешь, сбивать надо, иначе будет «прилет».

И еще из сводки «Двух майоров» (на 1 июля):

Вечером по Крыму противник пытался ударить ракетами воздушного базирования «Шторм Шедоу», одновременно запуская ложные цели, по оценкам наших мониторинговых каналов. Части вражеских ракет рухнули в Щёлкино на Керченском полуострове, обошлось без пострадавших, дачи потушены пожарными расчетами.

Естественно, на период действия ракетной опасности движение по Крымскому мосту перекрывается. В этот раз была еще и дымовая завеса. Приезжие недоумевают, зачем? Отвечает известный блогер Александр Талипов:

Многие спрашивают, зачем включают задымление при ракетной опасности в Севастополе и на Крымском мосту? Ответ ребят из ПВО: у НАТОвских ракет в головной части при подлете открывается оптическая камера, которая ищет силуэт объекта, он должен совпадать со снимком со спутника, который в нее заложили при запуске. Таким образом, при сильном задымлении объекта, силуэт теряется и ракета наводится только по координатам, которые в нее заложили, а с учетом действия РЭБ, с большой долей вероятности ракета потеряет цель. Всё продумано, доверяйте нашему ПВО!

Просмотры: 48