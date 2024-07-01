Вечерняя ракетная атака ВСУ – в прицеле натовских ракет Балаклава

Севастополь, Балаклава отразили ракетную атаку. Враг не стесняется, лупит натовскими ракетами средь бела дня. Его не волнуют обстоятельства и люди, кто и что попадет под удар. Похоже, все эти ракетные налеты последних дней имеют в большей степени психологические причины: давить на местных и приезжих постоянной опасностью. Минимальной (все-таки наши системы ПВО отрабатывают на все сто), но все-таки. Вот и сегодня в арифметическом остатке все пять ракет ВСУ сбиты, в психологическом – осколки и ошметки вражеских снарядов падали в прибрежной зоне Балаклавы, на территории садовых товариществ. Счастье, что люди не пострадали.

По уточненной информации 5 воздушных целей уничтожены в небе над акваторией и в Балаклавском районе. В Спасательную службу Севастополя поступила информация от жителей о следующих повреждениях: В одном из СНТ небольшой пожар в лесополосе, горят заборы частных домов. В одном из домов в окнах выбило стекла. Еще в одном ТСН возгорания травы. Упавшими осколками повреждены 3 машины. Никто из людей не пострадал. Это главное. Напоминаю всем: об опасных находках сразу сообщайте по номеру 112. Спасательные службы оперативно реагируют на все сообщения и выезжают на место, – сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Еще один «как бы итог – урок»: опять нашлись не самые мудрые люди, которые выкладывали в Сеть видео работы ПВО. Ну накажут их рублем, составят протокол, пожурят, отпустят… А «операторы» думали, мол, «свобода слова», а мы все подумали, что враг по нам ракетами лупит и боевые действия в нескольких сотнях км от Крыма идут…

Экспертное мнение «Рыбаря»:

В контексте текущих ударов по Севастополю хочется устало отметить несколько фактов. Был зафиксирован факт подъёма в воздух трёх Су-24М ВВСУ и их взлёт со стороны Одессы. Перед этим было зафиксировано перемещение украинских зенитно-ракетных комплексов западного производства в район проведения пусков близ Одессы. В западной части Чёрного моря работал британский самолёт-разведчик RC-135. Сразу после ударов в Сети в течение 15 минут появились кадры объективного контроля. Все вместе эти факторы наводят на совсем неутешительный вывод об отсутствии координации между органами добывания информации и органами принятия решения в силовых структурах. Ну и кроме того в очередной раз подтверждается невозможность в текущих административно-правовых реалиях бороться с фотофиксацией прилётов. Вопрос ввода особого правового режима и пересмотра подходов к принятию решения в рамках военного противостояния с противником в Черноморском регионе не просто созрел — он уже перезрел.

Намек прозрачен — особые правовые режимы это режим контртеррористической операции или военное положение:

Это развяжет руки силовикам, контрразведчикам, позволит не допустить отдыха народных масс, в которых точно есть ждуны, вблизи военных объектов.

К слову, украинские Telegram-каналы просто таки пестрят фото и видео из Балаклавы и окрестностей села Флотское. Ай-яй-яй, а кто это сделал…

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