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Вечерняя спасательная операция на мысе Меганом

Вечерняя спасательная операция на мысе Меганом

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым-СПАС 13:08 30.07.2024

29 июля, в 20:40 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в районе бухты Йогов мыса Меганом женщина повредила ногу и не может самостоятельно передвигаться. Требуется помощь спасателей.

Центром управления в кризисных ситуациях было организовано незамедлительное реагирование части горной поисково-спасательной Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым совместно с сотрудниками Судакского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС».

До приезда спасателей туристку на плавсредстве транспортировали в бухту Капсель. По прибытии сотрудники ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» оказали ей первую помощь: наложили тугую повязку, чтобы зафиксировать поврежденный палец, а также при помощи льда остановили кровотечение. После прибытия «Скорой помощи» передали её медработникам, – рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Видео: Судакский АСО ГКУ РК «КРЫМ-СПАС»:

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