Вечером 4 марта на Землю обрушится магнитная буря

О том, что вечером 4 марта Землю накроет очередная магнитная буря, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.
По информации ученых, магнитосфера Земли начнет возмущаться около девяти часов вечера вторника, достигнет своего пика утром 5 марта и постепенно начнет сходить на нет после обеда среды. При этом мощность магнитной бури не превысит G1, что относится к слабому уровню.
В последующие дни сколько-нибудь серьезных геомагнитных возмущений не ожидается.
Крымские ученые ранее изобрели и запатентовали новый метод прогнозирования вспышек на Солнце, которые чаще всего являются причиной магнитных бурь на Земле. Как сообщал РИА Новости Крым доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач, впервые о солнечном событии можно будет узнать за 5-7 дней.
источник: РИА Новости Крым
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