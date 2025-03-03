Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Вечером 4 марта на Землю обрушится магнитная буря
Новости Республики
Вечером 4 марта на Землю обрушится магнитная буря
фото: © gettyimages.com nightman1965

Вечером 4 марта на Землю обрушится магнитная буря

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:22 03.03.2025

О том, что вечером 4 марта Землю накроет очередная магнитная буря, сообщается на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики.

По информации ученых, магнитосфера Земли начнет возмущаться около девяти часов вечера вторника, достигнет своего пика утром 5 марта и постепенно начнет сходить на нет после обеда среды. При этом мощность магнитной бури не превысит G1, что относится к слабому уровню.

В последующие дни сколько-нибудь серьезных геомагнитных возмущений не ожидается.

Крымские ученые ранее изобрели и запатентовали новый метод прогнозирования вспышек на Солнце, которые чаще всего являются причиной магнитных бурь на Земле. Как сообщал РИА Новости Крым доктор наук, заведующий базовой кафедрой Астрофизики и физики космоса Физико-технического института КФУ им. В. И. Вернадского Александр Вольвач, впервые о солнечном событии можно будет узнать за 5-7 дней.

Узнайте больше:  И они туда же: "Мегафон" и Yota отменили роуминг в Крыму

источник: РИА Новости Крым 

голоса
Оцените материал
Просмотры: 15

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами: погода в Крыму

погода в Крыму

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x