Вечером в горах на Южном берегу Крыма спасали туриста

Накануне вечером (в 19:40) в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в урочище Беш-Текне на Южном берегу Крыма мужчина сбился с тропы и самостоятельно продолжить движение не может. Требуется помощь спасателей.

Центром управления в кризисных ситуациях было организовано незамедлительное реагирование части горной поисково-спасательной Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым. В ходе проведения поисково-спасательных мероприятий спасатели части горной поисково-спасательной совместно с сотрудниками «КРЫМ-СПАС» обнаружили и доставили мужчину в отделение Ливадийской городской больницы, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.



Всего в спасательных работах были задействованы 8 человек и две единицы техники от МЧС России.

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