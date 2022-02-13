Вечером в тумане на горе Чатыр-Даг заблудились подростки

12 февраля, в 18.00 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о том, что в районе нижнего плато горы Чатыр-Даг, в тумане заблудились и не могут самостоятельно выбраться двое несовершеннолетних. Требуется помощь спасателей.

Центром управления в кризисных ситуациях было организовано незамедлительное реагирование части горной поисково-спасательной Специализированного отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым. Проведение поисковых мероприятий усложнялось наступлением темного времени суток, а также сложными погодными условиями (заснеженность, туман). В ходе поисково-спасательных работ, пострадавшие были найдены и сопровождены в безопасное место. В медицинской помощи не нуждались, — сообщили в ГУ МЧС России по РК.

Всего в спасательных работах от МЧС были задействованы 4 человека и одна единица техники.

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