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Вечная память герою-севастопольцу. Младший сержант Кривошапов погиб на Херсонском направлении

Вечная память герою-севастопольцу. Младший сержант Кривошапов погиб на Херсонском направлении

Опубликовал: CrimeaPRESS в Актуально 22:18 09.02.2024

Сегодня в Севастополе простились с младшим сержантом Александром Кривошаповым.

Александр Викторович Кривошапов родился и вырос в Казахстане, в Уральске. Там же окончил школу. В 2015 году семья переехала в Крым, затем в Севастополь. Александр Викторович работал на стройке аэропорта в Симферополе, затем водителем автобуса в Севастополе. В июле 2022 года заключил контракт с ВС РФ и после прохождения подготовки был направлен в зону проведения СВО, — рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Вечная память герою-севастопольцу. Младший сержант Кривошапов погиб на Херсонском направлении

Младший сержант Александр Кривошапов геройски погиб в бою на Херсонском направлении. Будем помнить нашего героя!

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