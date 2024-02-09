Вечная память герою-севастопольцу. Младший сержант Кривошапов погиб на Херсонском направлении

Сегодня в Севастополе простились с младшим сержантом Александром Кривошаповым.

Александр Викторович Кривошапов родился и вырос в Казахстане, в Уральске. Там же окончил школу. В 2015 году семья переехала в Крым, затем в Севастополь. Александр Викторович работал на стройке аэропорта в Симферополе, затем водителем автобуса в Севастополе. В июле 2022 года заключил контракт с ВС РФ и после прохождения подготовки был направлен в зону проведения СВО, — рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев.