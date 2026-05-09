Великий праздник: нотариусы 11 городов-героев вместе исполнили песню День Победы﻿

Съемки клипа проводились в местах воинской славы. Нотариусы хотели, чтобы знакомая всем песня прозвучала по-особенному, и выражала ту глубочайшую благодарность ветеранам Великой Отечественной войны, которая есть в душе представителей всех народов, сражавшихся с фашизмом.

Представители нотариальных палат 11 городов, прославившихся героической обороной в годы Великой Отечественной войны, подготовили в честь празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, совместный видеоклип с песней «День Победы». Инициатором патриотического проекта стала Московская городская нотариальная палата, которая пригласила коллег из Санкт-Петербурга, Волгограда, Керчи, Севастополя, Смоленска, Мурманска, Минска, Бреста, Тулы, Новороссийска объединить голоса для главной песни главного праздника России.

