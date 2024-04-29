Велопрогулка подростка в горах Южного берега Крыма обернулась тяжелыми травмами

В минувшую субботу, в 12:50 в службу спасения поступило сообщение о том, что в лесной местности в районе п. Лаванда (городской округ Алушта) несовершеннолетний упал с велосипеда, травмировал спину и голову. Требуется помощь спасателей в эвакуации из горно-лесной зоны.

Специалисты Алуштинского аварийно-спасательного отряда «КРЫМ-СПАС» оказали мальчику первую доврачебную помощь посредством наложения воротника Шанца. После чего с использованием носилок и жесткого спинального щита транспортировали несовершеннолетнего в карету «Скорой помощи».